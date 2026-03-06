Назначение во МХАТ, премия, штрафы, суд: как живет Сергей Безруков

Актер и режиссер Сергей Безруков назначен художественным руководителем МХАТа им. Горького, сообщила министр культуры России Ольга Любимова в своем Telegram-канале. Что об этом известно, как живет Безруков, какую премию он недавно получил?

Что известно о назначении Безрукова

Любимова пожелала артисту новых успехов и достижений. Министр отметила, что Безруков успешно совмещает общественную и административную деятельность с актерской работой.

«Художественным руководителем МХАТа имени М. Горького стал Сергей Безруков. С 2014 года является художественным руководителем Московского Губернского театра, а также ведет актерскую мастерскую во ВГИКе», — написала она.

Ранее Безрукову прочили должность исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ, от которой отказался режиссер Константин Богомолов. Безруков заявил, что не хочет занимать этот пост. По словам актера, ему достаточно занятости по руководству театром, преподаванию во ВГИКе и актерской работе. Он также удивился, что его подозревают в неких «коварных замыслах» по захвату этой должности.

Актер театра и кино Борис Щербаков в комментарии NEWS.ru отметил, что Безруков, без сомнений, справится с новой должностью во МХАТе им. Горького.

Какую премию получил Безруков

В конце января Безруков, сыгравший в сериале «Плевако», забрал премию «Золотой орел» в четвертый раз. Артист был представлен в номинации «Лучший актер онлайн-сериала».

Ольга Лерман была признана лучшей актрисой в аналогичной номинации. Картина также стала лучшим проектом онлайн-платформы. Продюсерами «Плевако» выступили Алексей Учитель и Тимур Вайнштейн, режиссером — Анна Матисон, жена Безрукова. Она заявила, что не верила в одновременную победу вместе с супругом.

Сергей Безруков на церемонии награждения премии «Золотой орел» в номинации «Лучший актер онлайн-сериала» Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Безруков трижды становился лауреатом премии «Золотой орел». В 2005 году актер получил награду за лучшую мужскую роль на телевидении за работу в сериале «Участок». В 2024 году его вновь отметили в той же телевизионной номинации за сериал «Бизон. Дело манекенщицы». Третью награду Безруков получил в 2025 году как лучший актер кино за роль в фильме «Воздух». При этом за сериал «Бригада» актер был лишь номинирован.

На кого Безруков подал в суд

В декабре прошлого года стало известно, что Безруков подал иск к предпринимателю Кристине Соболевской, требуя взыскать с нее 500 тысяч рублей. Причиной стало незаконное использование его лица при производстве масок.

«Истец просит взыскать с ответчика компенсацию морального вреда за нарушение его прав как субъекта персональных данных незаконной обработкой и несогласованным включением его персональных данных в общедоступные источники <…> в размере 250 тысяч рублей, <…> взыскать с ответчика компенсацию морального вреда за незаконное использование его изображений <…> в размере 250 тысяч рублей», — говорилось в сообщении.

Предприниматель направила суду письменный отзыв на претензии артиста. Там она предложила альтернативу в виде выплаты процента с продаж вместо фиксированной компенсации.

Юрист Михаил Салкин сообщил NEWS.ru, что Безруков может взыскать компенсацию более 100 тысяч рублей за продажу масок с его изображением на маркетплейсах.

«Судебная защита в случае нарушения возможна, практика довольно разнообразна. Например, Анатолий Вассерман (депутат Госдумы. — NEWS.ru) за использование своих фотографий на футболках взыскал около 110 тысяч рублей. Размер возможных выплат будет зависеть от тиража, масштабов распространения продукции и того, как актер обосновывает свои потери: если по действующим контрактам его образ используется дорого, суд, как правило, это учитывает и поднимает планку компенсации», — рассказал Салкин.

Он пояснил, что изображение человека защищается законом как нематериальное благо, поэтому обнародовать и использовать его, включая размещение на товарах, можно только с согласия.

Сергей Безруков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что известно о штрафах Безрукова

В феврале из материалов судебных приставов стало известно, что Безруков не оплатил штрафы за нарушения ПДД. Так, меньше чем за месяц актер накопил долг в размере более чем 20 тысяч рублей. Уточняется, что с 3 по 20 февраля 2026 года на Безрукова завели 21 исполнительное производство о взыскании штрафов ГИБДД.

Эти производства были возбуждены по актам по делу об административном правонарушении, вынесенном с 30 октября по 21 ноября 2025 года центрами автофиксации нарушений ПДД Госавтоинспекции Москвы и Московской области. Согласно последним данным, точная сумма задолженности артиста составила 21 750 рублей.

