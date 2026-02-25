Безруков накопил штрафы за нарушения ПДД на 20 тыс. рублей

Народный артист России Сергей Безруков не оплатил штрафы за нарушения ПДД, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов. Так, меньше чем за месяц он накопил долг в размере более чем 20 тыс. рублей. Уточняется, что с 3 по 20 февраля 2026 года на Безрукова завели 21 исполнительное производство о взыскании штрафов ГИБДД.

Эти производства были возбуждены по актам по делу об административном правонарушении, вынесенным с 30 октября по 21 ноября 2025 года центрами автофиксации нарушений ПДД Госавтоинспекции Москвы и Московской области. Согласно последним данным, точная сумма задолженности артиста составляет 21 750 рублей.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что рэпер Гуф почти три года не оплачивает автомобильные штрафы, которые обещал погасить. Согласно сведениям канала, среди нарушений — превышение скорости, а также неоплата проезда по платным дорогам, включая трассу М-12.

До этого Федеральная служба судебных приставов составила обобщенный портрет гражданина, который систематически уклоняется от оплаты административных штрафов ГАИ. По данным ведомства, обычно это мужчины в возрасте от 30 до 50 лет.