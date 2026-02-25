Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 08:17

Безруков накопил штрафы за нарушения ПДД на 20 тыс. рублей

Сергей Безруков Сергей Безруков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Народный артист России Сергей Безруков не оплатил штрафы за нарушения ПДД, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов. Так, меньше чем за месяц он накопил долг в размере более чем 20 тыс. рублей. Уточняется, что с 3 по 20 февраля 2026 года на Безрукова завели 21 исполнительное производство о взыскании штрафов ГИБДД.

Эти производства были возбуждены по актам по делу об административном правонарушении, вынесенным с 30 октября по 21 ноября 2025 года центрами автофиксации нарушений ПДД Госавтоинспекции Москвы и Московской области. Согласно последним данным, точная сумма задолженности артиста составляет 21 750 рублей.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что рэпер Гуф почти три года не оплачивает автомобильные штрафы, которые обещал погасить. Согласно сведениям канала, среди нарушений — превышение скорости, а также неоплата проезда по платным дорогам, включая трассу М-12.

До этого Федеральная служба судебных приставов составила обобщенный портрет гражданина, который систематически уклоняется от оплаты административных штрафов ГАИ. По данным ведомства, обычно это мужчины в возрасте от 30 до 50 лет.

Сергей Безруков
штрафы
ПДД
артисты
знаменитости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Снайперская работа»: в Ростехе раскрыли, как «Краснополь» изменил СВО
«Проредили ряды»: удары ФАБ привели в ужас бойцов президентской бригады ВСУ
Составлен топ самых высокооплачиваемых рабочих профессий в России
Принудительно мобилизованный в ВСУ венгр сдался в плен российским бойцам
В России может появиться новый вид водителей
Захарова объяснила, как Франция и Великобритания заигрывают с Украиной
Народной артистке РСФСР Федосеевой-Шукшиной понадобилась экстренная помощь
Безруков накопил штрафы за нарушения ПДД на 20 тыс. рублей
Брата короля Карла III лишили любимого удовольствия из-за скандала
Экс-депутат Рады рассказал, как можно решить конфликт России и Европы
Стилист рассказал, как правильно ухаживать за кудрявыми волосами
Сына главаря Лобненского ОПС обвинили в 17 эпизодах хищений у бойцов СВО
Для микрозайма теперь недостаточно просто паспорта: что изменится с 1 марта
Бунт на Украине и хитрые махинации Киева: новости СВО к утру 25 февраля
Двое напали с ножом на посетителя торгового центра в Петербурге
Билл Гейтс признал связи с Эпштейном и романы с русскими женщинами
Трехкомнатная квартира загорелась рано утром в одном из домов Петербурга
Москвичам рассказали, когда в столицу придет небольшое потепление
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 25 февраля: инфографика
ВСУ бросили на штурм под Сумами дезертиров и мобилизованных
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.