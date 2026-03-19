Российскую студентку наказали за пропаганду сатанизма В Череповце студентку колледжа оштрафовали за картинку с сатанинскими символами

Суд в Череповце оштрафовал студентку колледжа за публикацию в соцсети картинок с сатанинскими символами (движение сатанизма признано в России экстремистским, деятельность запрещена), следует из судебных материалов. По словам девушки, которые приводит РИА Новости, она выложила их «в поддержку рок-групп, которые нравятся».

В документах сказано, что студентка опубликовала фотографии с перевернутыми крестами и пентаграммой. После этого на нее составили протокол по статье КоАП о пропаганде либо публичном демонстрировании запрещенной в России символики.

В суде студентка просила строго ее не наказывать, ссылаясь на отсутствие дохода и стипендии. Суд пошел ей навстречу и ограничился штрафом в размере одной тысячи рублей.

Ранее в Камчатском крае оштрафовали мужчину за картинку с изображением пентаграммы, опубликованную в соцсетях 12 лет назад. Мужчина признался, что не ведет соцсети с 2019 года, однако суд заявил о «продолжительной и не прекращенной публичной демонстрации» символики экстремистской организации.