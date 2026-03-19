В Магадане назвали последствия мощного землетрясения В результате мощного землетрясения в Магадане поврежден асфальт на дорогах

В результате мощного землетрясения в Магадане был поврежден асфальт на дорогах, сообщила «Единая геофизическая служба Российской академии наук» (ФИЦ ЕГС РАН). Кроме того, в некоторых домах потрескалась штукатурка.

В Магадане наблюдалось повреждение штукатурки в некоторых домах. <...> На небольшом участке асфальтированной дороги появились трещины, — говорится в сообщении.

Подземные толчки произошли вечером 17 марта. Ряд районов Магадана был обесточен, Но электроснабжение оперативно восстановили. Оперативные группы спасателей и сотрудников администраций осматривают здания.

Ранее местные жители сообщили NEWS.ru, что в Магадане произошло мощное землетрясение. По их словам, подземные толчки ощущались в течение нескольких секунд. Очевидцы рассказали, что все произошло в районе 22:00 по местному времени (около 14:00 мск). В квартирах затряслись люстры, а с полок и шкафов начали падать посуда и книги. Некоторые горожане в страхе выбежали на улицу.

До этого землетрясение магнитудой 5,3 произошло в центральной части Турции. Как сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, его эпицентр находился в 46 километрах к северо-востоку от города Токат. Глубина подземных толчков составила шесть километров. Данные о пострадавших и разрушениях не приводятся.