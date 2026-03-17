Магадан содрогнулся от серии подземных толчков

Мощное землетрясение произошло в Магадане, сообщили NEWS.ru местные жители. По их словам, подземные толчки ощущались в течение нескольких секунд.

Очевидцы рассказали, что все произошло в районе 22:00 по местному времени (около 14:00 мск). В квартирах затряслись люстры, а с полок и шкафов начали падать посуда и книги. Некоторые горожане в страхе выбежали на улицу.

Ранее землетрясение магнитудой 5,3 произошло в центральной части Турции. Как сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, его эпицентр находился в 46 километрах к северо-востоку от города Токат. Глубина подземных толчков составила шесть километров. Данные о пострадавших и разрушениях не приводятся.

До этого в районе секретной американской базы «Объект 52» в Неваде, где ранее проводились ядерные испытания, за последние сутки зафиксировано 16 землетрясений магнитудой свыше 2,5. Отмечается, что подземные толчки начались одновременно с атаками США и Израиля на Иран. Авторы публикации предположили, что сейсмическая активность могла быть связана с возобновлением ядерных испытаний.