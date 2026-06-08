«Телевизор — это показатель»: Маргулис о перезапуске «Фабрики звезд»

Перезапуск передачи «Фабрика звезд» на Первом канале может оказаться успешным, заявил NEWS.ru заслуженный артист России Евгений Маргулис. По его словам, все дело в том, что телевидение, порой, гораздо доступнее интернета.

На самом деле, телевизор — это показатель. Потому что, что тогда, что сейчас телевизионная картинка цепляет значительно больше, чем пространство в интернете. Не везде, в конце концов, есть интернет, а телевизор есть везде, — сказал Маргулис.

Ранее певица Катя Лель призналась, что хочет увидеть новых талантливых артистов в перезапуске «Фабрики звезд». Так она отреагировала на соответствующие планы руководства Первого канала.

До этого музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что такие программы, как «Фабрика звезд», должны быть на телевидении. Он подчеркнул, что раньше данная передача являлась «кузницей талантов», а ее участники позже представляли Россию на различных международных шоу.

Кроме того сообщалось, что на Первом канале выйдут юбилейные выпуски шоу «Кто хочет стать миллионером». Они будут посвящены 25-летию известной телевикторины в российском эфире.