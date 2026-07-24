Стало известно, когда американская делегация прилетит в Россию Конгрессвумен Луна: делегация из США посетит Россию осенью или зимой

Группа американских законодателей планирует визит в Россию в период осени или зимы текущего года, сообщила ТАСС член палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна (республиканка от Флориды). Конгрессвумен уточнила, что точные даты поездки пока не раскрываются из соображений безопасности, но визит точно состоится.

На встрече с российскими парламентариями американские законодатели намерены обсудить вопросы мира, торговли и восстановления двусторонних отношений. Визит может стать первой крупной межпарламентской встречей между США и Россией за последние годы.

Группа законодателей США приедет в период осень — зима этого года. Я не могу назвать конкретные сроки по соображениям безопасности, но поездка, безусловно, планируется. Мы приедем, — констатировала Луна.

Ранее госсекретарь Марко Рубио во время беседы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что США готовы играть «конструктивную роль» в завершении конфликта на Украине. Рубио также анонсировал обсуждение «новых идей» — так называемых альтернатив Анкориджу, — но не раскрыл их суть. По его словам, любые дальнейшие договоренности будут зависеть от баланса сил и осознания американской стороной рисков конфронтации.