Гаджеты сажают зрение детей: профилактика, лечение, помогут ли таблетки

Китайские ученые сравнили остроту зрения родителей и их детей и пришли к шокирующим выводам: близорукость молодеет и наступает стремительно. Россия, наряду с Японией и Южной Кореей, оказалась в числе антилидеров по темпам распространения миопии. Почему экраны «убивают» зрение быстрее генов, какие методы лечения действительно работают, а какие — лишь маркетинговый обман, можно ли остановить падение зрения до 18 лет — в материале NEWS.ru.

Почему близорукость стала болезнью молодых

Ученые из Университета Сунь Ятсена представили данные глобального исследования, которые наглядно демонстрируют смену поколений в офтальмологии. Если среди родителей близорукость диагностируется лишь в 40% случаев, то у их детей этот показатель достигает пугающих 78%.

Два года назад специалисты того же вуза проанализировали ситуацию в разных странах и зафиксировали тревожный тренд: за последние три десятилетия распространенность миопии среди детей и подростков выросла почти на 40%. Россия, наряду с Японией и Южной Кореей, уверенно вошла в тройку стран с наивысшим уровнем заболеваемости.

Количество людей с близорукостью увеличивается, и это уже не просто статистика, а маркер новой реальности, с которой врачи ежедневно сталкиваются на приеме, рассказал NEWS.ru детский офтальмолог, офтальмохирург, профессор, доктор медицинских наук, основатель и руководитель Объединения детских глазных клиник «Ясный взор» Игорь Азнаурян.

«Мы видим устойчивый тренд: зрение пациентов падает на две-три диоптрии всего за пару лет. Эпидемия сместилась в младшие возрастные группы и набирает обороты быстрее, чем когда-либо», — отметил он.

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Каковы главные причины роста близорукости

Эксперты выделяют два ключевых фактора, ломающих природные механизмы зрения.

Первая причина — колоссальная нагрузка на близком расстоянии. Эволюционно глаз человека «заточен» под взгляд вдаль, но современная жизнь заставляет его сутками фокусироваться на экранах и бумагах. Чтобы адаптироваться к такому режиму, глазное яблоко начинает физически вытягиваться в длину.

«К этому добавляется агрессивное воздействие холодного синего света от дисплеев, который перегружает зрительный нерв и работает как спусковой крючок для развития болезни», — пояснил Азнаурян.

Вторая причина — утрата естественной защиты. Природа предусмотрела механизм сдерживания роста глаза — дофамин. Это вещество вырабатывается в сетчатке под воздействием солнечного света. Однако сегодня люди гуляют критически мало, лишая глаза естественного «тормоза». Световой дефицит и отсутствие смены фокуса (близь-даль) отключают защитную систему организма.

И генетику полностью сбрасывать со счетов тоже нельзя, предупреждает Азнаурян. Если зрение плохое у обоих родителей, риск развития миопии у ребенка достигает 80%, даже при отсутствии гаджетов.

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Можно ли вылечить близорукость таблетками и гимнастикой

Таблетки и гимнастика не помогут вылечить близорукость, считают специалисты. При истинной миопии безоперационные методы не уменьшают длину глазного яблока и лишь корректируют зрение, в некоторых случаях замедляя прогрессирование болезни. Как рассказал NEWS.ru заведующий офтальмологическим отделением Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения МО, врач-офтальмолог Алексей Казбан, коррекция проводится с помощью очков или контактных линз, которые подбирает специалист. Для детей и подростков при необходимости назначают низкодозированный атропин — расслабляющие «офтальмологические» капли.

«Чудо-БАДов и лекарств, улучшающих зрение, не существует, а зрительная гимнастика полезна для уменьшения усталости глаз и снятия спазма аккомодации, однако она не изменяет длину глазного яблока и не устраняет истинную близорукость», — пояснил Казбан.

Правда ли, что операция доступна только после 18 лет

Мнение о доступности операции по коррекции зрения только для лиц старше 18 лет — устаревший стереотип. По словам Азнауряна, современные технологии позволяют проводить лазерную коррекцию и детям при условии, что глаз уже сформирован, а зрение стабильно.

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Альтернативой служат ортокератологические (ночные) линзы, рассказала NEWS.ru врач-офтальмолог, детский офтальмохирург, рефракционный хирург к. м. н. Виктория Баласанян. Ночью центральная часть линзы прижимает роговицу, «выдавливая» клетки эпителия к периферии, а удерживающие зоны не дают роговице смещаться. В результате центральная часть роговицы уплощается. Это изменение кривизны меняет преломление света, и изображение четко фокусируется на сетчатке — близорукость корректируется.

На чем держится реальное лечение близорукости

Игорь Азнаурян категорически предостерегает от покупки перфорационных очков («с дырочками»), которые обещают чудесное исцеление.

«Перфорационные очки не обладают лечебным эффектом, они лишь сужают поле зрения, создавая временную иллюзию четкости. Это не лечение, а пустышка», — рассказал врач.

Реальное лечение, по его словам, базируется на «четырех китах»:

современная коррекция. Не просто очки «для единицы», а технологии, реально тормозящие развитие болезни;

контроль зрительного режима. Правило «20-20-20»: каждые 20 минут — перерыв на 20 секунд, взгляд вдаль (дальше пяти-шести метров);

естественный свет и прогулки. Минимум два часа в день на улице для выработки защитного дофамина;

регулярная диагностика. Посещение офтальмолога раз в год, даже при отсутствии жалоб, чтобы поймать проблему на старте.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Как защитить ребенка: три главных правила профилактики

Основная задача — не восстановить утраченное зрение, а замедлить прогрессирование миопии, сообщил Алексей Казбан.

Чтобы не доводить до операционного стола, офтальмологи советуют соблюдать три железных правила. Первое и, пожалуй, самое важное — ежедневные прогулки на свежем воздухе не менее двух часов при естественном освещении. Второе касается гигиены чтения: расстояние до экрана или книги должно быть не меньше 30–40 сантиметров, а в работе обязательны регулярные паузы. И третье — раннее выявление: профилактический визит к окулисту раз в год должен стать обязательным для всех детей и подростков.

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