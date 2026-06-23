Как правильно пользоваться контактными линзами, чтобы не повредить глаза

Многие боятся контактных линз, считая их «бомбой замедленного действия» для глаз. Но так ли они опасны на самом деле? Вместе с врачами-офтальмологами и физиотерапевтом NEWS.ru рассказывает, когда линзы дарят свободу и стопроцентную четкость, а когда могут навредить и какие простые упражнения сохранят ваше зрение на долгие годы

Как правильно использовать контактные линзы

Контактные линзы назначаются при любой степени близорукости. При сильном ухудшении зрения они могут обеспечить более широкое поле зрения по сравнению с очками, заявила в беседе с NEWS.ru врач-офтальмолог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Анна Черных. Выбор контактных линз начинается с визита к медицинскому специалисту. Неверно подобранное изделие может привести к гипоксии роговицы и микротравмам. Самыми безопасными считаются однодневные линзы, продолжает Черных. Они практически не требуют ухода и минимизируют риск инфекций. По ее словам, предпочтительнее всего выбирать такие линзы при склонности к сухости глаз или аллергии. Однако их нельзя носить дольше одного дня, так как они не предназначены для очистки раствором и легко повреждаются.

По словам Черных, надевать и снимать линзы нужно только чистыми руками, избегая контакта с водой из-под крана. Многоразовые линзы требуют ежедневной очистки специальным многофункциональным раствором: это механическая очистка (легкое протирание в ладони), затем промывание и хранение в свежей порции раствора в чистом контейнере. Контейнер нужно промывать и просушивать ежедневно, менять — не реже одного раза в два месяца, — напоминает собеседница NEWS.ru.

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Двухнедельные линзы нужно менять каждые 14 дней с момента вскрытия упаковки, месячные — каждые тридцать дней независимо от фактического количества ношений, отмечает врач. Важно учитывать, что срок замены не продлевается даже при редком использовании. Контейнеры и растворы также имеют ограниченный срок годности и должны обновляться регулярно.

С какого возраста можно носить контактные линзы

Детский офтальмолог, офтальмохирург, доктор медицинских наук, профессор Игорь Азнаурян рассказывает, что большинство детей готовы к ношению линз с 8–10 лет, но в некоторых случаях по медицинским показаниям их могут прописать и дошкольнику под контролем родителей.

«При этом детям с прогрессирующей миопией специалисты часто рекомендуют сначала консервативное лечение и только потом разрешают линзы, поскольку у них снижена способность глаза адаптироваться к нагрузкам», — говорит он NEWS.ru.

По его словам, для детей предпочтительны однодневные линзы как наиболее безопасные и не требующие ухода. Важно помнить, что их необходимо чередовать с очками, а во время простуды или воспалительных заболеваний глаз ношение линз категорически запрещено.

«Очки более безопасны, так как не контактируют с поверхностью глаза, снижают риск инфекций, защищают от пыли и ветра. Они должны быть дома у каждого, кто носит линзы, как запасной вариант», — советует врач.

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Какие заболевания могут развиться из-за контактных линз

Из-за неаккуратного использования контактных линз могут развиться серьезные осложнения, говорит Черных. К примеру, если в них случайно уснуть, возрастает риск гипоксии роговицы. Это может привести к отеку, микротравмам эпителия и повышению риска инфекций:

при нарушении режима ношения возрастает вероятность заболеваний роговицы (кератит, гипоксия, скопление в ткани воспалительных клеток), все это может сильно повлиять на зрение, особенно если началось в молодом возрасте;

ощущение «песка в глазу» или так называемый «синдром сухого глаза». При этом может развиться резкая боль, светобоязнь, сильное покраснение;

могут развиться блефарит (воспалительное заболевание краев век) и конъюнктивит (воспаление слизистой оболочки глаза);

на линзы могут развиться и аллергические реакции. Симптомы — отечность век, зуд в глазах, покраснение слизистой, нечеткость зрения;

самое опасное состояние — микробный кератит, который может быстро прогрессировать и приводить к язве роговицы и рубцеванию;

к слепоте может привести отсутствие лечения тяжелых инфекционных осложнений, ношение линз при выраженном воспалении или использование нестерильных средств ухода.

Как улучшить зрение ребенку без операции

Отличный современный метод улучшения зрения в детском возрасте — ночные линзы (или ортокератология). Ребенок надевает на ночь специальные высокотехнологичные газопроницаемые линзы. Во время сна они мягко и безопасно изменяют форму роговицы таким образом, что световые лучи начинают фокусироваться точно на сетчатке, заявляет детский офтальмолог.

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«Самое главное волшебство происходит утром: после снятия линз ребенок целый день видит идеально, без каких-либо вспомогательных средств! Эффект сохраняется от 24 до 48 часов», — советует Азнаурян.

Эти изменения полностью обратимы, замечает он. Если прекратить использование, роговица вернется к своей исходной форме. В России ортокератология включена в федеральные рекомендации по лечению детской близорукости.

Как улучшить зрение без очков и линз

Полностью «вылечить» уже имеющуюся сильную близорукость нельзя, рассказывает NEWS.ru физиотерапевт Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская. Врачи предлагают разные стратегии: если «минус» не меняется уже несколько лет, это зеленый свет для лазерной коррекции.

«Гимнастика для глаз помогает снять зрительное напряжение, улучшает кровообращение, снижает утомляемость и помогает предотвратить дальнейшее прогрессирование близорукости. Различные процедуры (например, электростимуляция или перфорационные очки) могут улучшить питание тканей глаза, снять спазм, повысить работоспособность глазных мышц. Часто их назначают в комплексе, чтобы стабилизировать состояние, замедлить прогрессирование миопии, особенно у детей и подростков, или поддержать глаза при высоких зрительных нагрузках», — заявляет Малиновская.

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