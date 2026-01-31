Россиянка случайно оторвала себе кусок глаза

Жительница Екатеринбурга при снятии контактных линз оторвала себе часть роговицы, пишет Telegram-канал Ural Mash. Это привело к временной потере 30% зрения.

Девушку начала беспокоить сильная боль. Затем она заметила выраженное покраснение глаза. После этого она сразу отправилась в травматологический пункт. Там врачи диагностировали повреждение поверхностного слоя глазного яблока.

Причиной произошедшего стало нарушение правил ношения контактных линз. Полина использовала одну пару линз в течение целого месяца, хотя срок их безопасного ношения составляет всего две недели. Кроме того, она не снимала линзы во время посещения бани и бассейна.

Ранее в Чите девочка-подросток полностью лишилась зрения после использования ночных контактных линз. Школьница носила их на протяжении четырех лет. У подростка внезапно возникла острая боль в обоих глазах. После этого она сняла линзы и больше их не использовала. Вскоре у девочки появились симптомы светобоязни и повышенная слезоточивость. Врачи диагностировали у нее язву роговицы. В результате этого повреждения школьница полностью ослепла.