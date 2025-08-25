Школьница ослепла после ношения лечебных линз

В Чите Иркутской области девочка-подросток полностью ослепла после ношения ночных линз, сообщает Ивано-Матренинская детская клиническая больница на своей странице во «ВКонтакте». Там отметили, что 16-летняя девочка носила ночные линзы в течение четырех лет.

В июне девочка ощутила острую боль в обоих глазах, сняла линзы и больше их не надевала. У нее началась светобоязнь, слезоточивость. Инфекций никаких не выявили, но врачи поставили диагноз — язва роговицы. Теперь школьница не может видеть.

В детской больнице рассказали, что за прошлый год пять несовершеннолетних пациентов полностью ослепли после ношения линз. Специалисты это списывают на несоблюдение гигиены во время процедуры смены линз и их длительного использования.

Ранее врач-офтальмолог Елена Корнилова рассказала, что контактные линзы категорически не рекомендуются при контактах с водой, поэтому их лучше снимать. По ее словам, на них могут осесть микроорганизмы, включая опасную акантамебу, способную вызывать тяжелое воспаление роговицы.