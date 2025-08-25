Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 08:26

Школьница ослепла после ношения лечебных линз

Школьница из Читы осталась незрячей из-за язвы роговицы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Чите Иркутской области девочка-подросток полностью ослепла после ношения ночных линз, сообщает Ивано-Матренинская детская клиническая больница на своей странице во «ВКонтакте». Там отметили, что 16-летняя девочка носила ночные линзы в течение четырех лет.

В июне девочка ощутила острую боль в обоих глазах, сняла линзы и больше их не надевала. У нее началась светобоязнь, слезоточивость. Инфекций никаких не выявили, но врачи поставили диагноз — язва роговицы. Теперь школьница не может видеть.

В детской больнице рассказали, что за прошлый год пять несовершеннолетних пациентов полностью ослепли после ношения линз. Специалисты это списывают на несоблюдение гигиены во время процедуры смены линз и их длительного использования.

Ранее врач-офтальмолог Елена Корнилова рассказала, что контактные линзы категорически не рекомендуются при контактах с водой, поэтому их лучше снимать. По ее словам, на них могут осесть микроорганизмы, включая опасную акантамебу, способную вызывать тяжелое воспаление роговицы.

контактные линзы
офтальмология
слепота
Чита
школьницы
Школьница ослепла после ношения лечебных линз
