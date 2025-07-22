Офтальмолог рассказала, чего не следует делать в линзах Офтальмолог Корнилова заявила, что в линзах нельзя купаться и принимать душ

Контактные линзы категорически не рекомендуются при контактах с водой, заявила врач-офтальмолог Елена Корнилова. По ее словам, переданным «МК в Питере», на них могут осесть микроорганизмы, включая опасную акантамебу, способную вызывать тяжелое воспаление роговицы.

Она добавила, что плавание в бассейнах с хлорированной водой может вызывать раздражение глаз и не обеспечивает полной защиты от микробов и бактерий. Некоторые микроорганизмы, например те же акантамебы, могут выживать даже при наличии хлора.

Также водопроводная вода после тщательной очистки может содержать опасные микроорганизмы. Если на поверхность контактных линз попадают шампуни или гели для душа, это может повредить их. Поэтому перед принятием ванны или душа рекомендуется снимать контактные линзы. Если вода или средства все же попали в глаза, нужно немедленно снять линзы чистыми руками и заменить их.

Ранее врач-офтальмолог Светлана Миргородская предупредила о риске развития конъюнктивита при нырянии без очков. По ее словам, вода смывает слезную пленку и может содержать болезнетворные микроорганизмы.