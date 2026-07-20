Офтальмолог назвала главные ошибки при купании в море Офтальмолог Кузнецова: купание в линзах может вызвать воспаление

Купание в линзах в море может привести к воспалению роговицы, рассказала «Газете.Ru» лазерный хирург, главный врач офтальмологической клиники Оксана Кузнецова. Она отметила, что особенно опасно плавать в линзах в открытых водоемах.

Перед плаванием линзы рекомендуется снимать, поскольку микроорганизмы, обитающие в воде, могут повышать риск инфекций глаз, — рассказала Кузнецова.

Офтальмолог подчеркнула, что при близорукости можно выбрать аналог линз на время плавания. Она посоветовала использовать однодневные линзы с плотно прилегающими очками для плавания или выбрать модель с диоптриями.

Ранее офтальмолог Игорь Азнаурян рассказал, что детям можно начинать пользоваться контактными линзами с 8–10 лет. По его словам, в отдельных случаях по медицинским показаниям возможен более ранний старт — под строгим контролем родителей.