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20 июля 2026 в 11:25

Офтальмолог назвала главные ошибки при купании в море

Офтальмолог Кузнецова: купание в линзах может вызвать воспаление

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Купание в линзах в море может привести к воспалению роговицы, рассказала «Газете.Ru» лазерный хирург, главный врач офтальмологической клиники Оксана Кузнецова. Она отметила, что особенно опасно плавать в линзах в открытых водоемах.

Перед плаванием линзы рекомендуется снимать, поскольку микроорганизмы, обитающие в воде, могут повышать риск инфекций глаз, — рассказала Кузнецова.

Офтальмолог подчеркнула, что при близорукости можно выбрать аналог линз на время плавания. Она посоветовала использовать однодневные линзы с плотно прилегающими очками для плавания или выбрать модель с диоптриями.

Ранее офтальмолог Игорь Азнаурян рассказал, что детям можно начинать пользоваться контактными линзами с 8–10 лет. По его словам, в отдельных случаях по медицинским показаниям возможен более ранний старт — под строгим контролем родителей.

Здоровье
офтальмологи
купания
линзы
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