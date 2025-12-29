Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 04:17

Новые выплаты и пособия для семей с детьми появятся в России

РИАН: семьи с двумя и более детьми в РФ получат налоговую выплату в 2026 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
С 2026 года российские семьи с двумя и более детьми получат право на новую ежегодную налоговую выплату, сообщил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Параллельно вырастут и пособия для будущих и молодых мам. Эти меры призваны усилить финансовую поддержку родителей.

Посредством осуществления данной выплаты будет осуществляться возврат части уплаченного НДФЛ, сказал Балынин.

Для ее получения необходимо будет подать заявление через «Госуслуги», Социальный фонд или МФЦ. Также с 1 января повысятся пособия по беременности и родам. Их размеры составят 124,7 тыс. рублей (обычные роды), почти 139 тыс. рублей (осложненные) и около 172,8 тыс. рублей (многоплодная беременность). Как отмечают специалисты, эти суммы более чем на 20% превышают минимальные значения, действующие в 2025 году. Таким образом, государство продолжает курс на увеличение адресной помощи семьям с детьми.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что в стране необходимо поддерживать не только материнство, но и отцовство. По словам главы государства, мужчин следует стимулировать принимать более активное участие в жизнях семей.

деньги
семьи
дети
вычеты
