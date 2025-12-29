Новые выплаты и пособия для семей с детьми появятся в России РИАН: семьи с двумя и более детьми в РФ получат налоговую выплату в 2026 году

С 2026 года российские семьи с двумя и более детьми получат право на новую ежегодную налоговую выплату, сообщил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Параллельно вырастут и пособия для будущих и молодых мам. Эти меры призваны усилить финансовую поддержку родителей.

Посредством осуществления данной выплаты будет осуществляться возврат части уплаченного НДФЛ, — сказал Балынин.

Для ее получения необходимо будет подать заявление через «Госуслуги», Социальный фонд или МФЦ. Также с 1 января повысятся пособия по беременности и родам. Их размеры составят 124,7 тыс. рублей (обычные роды), почти 139 тыс. рублей (осложненные) и около 172,8 тыс. рублей (многоплодная беременность). Как отмечают специалисты, эти суммы более чем на 20% превышают минимальные значения, действующие в 2025 году. Таким образом, государство продолжает курс на увеличение адресной помощи семьям с детьми.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что в стране необходимо поддерживать не только материнство, но и отцовство. По словам главы государства, мужчин следует стимулировать принимать более активное участие в жизнях семей.