19 марта 2026 в 17:05

Обнародованы новые детали коррупционного дела «Мособлгаза»

СК предъявил обвинения 15 фигурантам дела о коррупции в «Мособлгазе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
СК предъявил обвинения 15 участникам дела о коррупции на 9 млн рублей, включая пятерых экс- и действующих сотрудников «Мособлгаза». Они, как сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК по Московской области, обвиняются в получении взяток, даче взяток и посредничестве во взяточничестве.

Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по уголовному делу о коррупции сотрудников АО «Мособлгаз» предъявлены обвинения 15 фигурантам, пятеро из которых действующие и бывшие сотрудники газовой организации, а остальные — представители коммерческих структур, — говорится в сообщении.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о взятках в отношении трех бывших судей из Ставропольского края. Решение принято с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

До этого Оренбургский областной суд оставил в силе приговор бывшему сенатору Рауфу Арашукову по делу о взятке. Инстанция отклонила апелляционные жалобы защиты и представление прокуратуры. В 2022 году Мосгорсуд приговорил его к пожизненному сроку.

взятки
происшествия
деньги
уголовные дела
«Не так много осталось»: депутат об обмене пленными в переговорную паузу
Инвалиду без ног предложили забрать трость и костыли в разных городах
Семь лет ада: девушка сдала педофила следствию после похода к психологу
Медведев жестко обломал надежды Зеленского на признание Россией
Угрожавшему Орбану украинскому генералу запретили въезд в Венгрию
Политолог раскрыл, чем для США обернется утрата военной мощи из-за Ирана
Украинский педофил купил ребенка за $100 и надругался над ним
Обнародованы новые детали ЧП в отделении банка
Путин призвал генпрокуратуру контролировать средства на нацпрограммы и ГОЗы
Медведев объяснил, зачем Зеленскому выборы на Украине
Украину уличили в попытке устроить Венгрии энергетическую блокаду
Экс-глава самарского правительства не призвал вину по делу о метро
Кроссовер снес мать с двумя детьми в Петербурге и попал на видео
В Москве задержали устроившего взрыв в отделении Россельхозбанка
Утро начинается с ткани: как текстиль в ванной влияет на настроение дня
Что в ФСБ сообщили о состоянии пережившего покушение замглавы ГРУ
Что известно о пострадавших при взрыве в отделении банка на севере Москвы?
Установлена личность пострадавшего при взрыве в Москве
Знаковый саммит Евросоюза закончился полным разочарованием для Украины
Психолог дала совет, как относиться к негативным прогнозам астрологов
Дальше
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
