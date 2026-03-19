Обнародованы новые детали коррупционного дела «Мособлгаза»

СК предъявил обвинения 15 участникам дела о коррупции на 9 млн рублей, включая пятерых экс- и действующих сотрудников «Мособлгаза». Они, как сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК по Московской области, обвиняются в получении взяток, даче взяток и посредничестве во взяточничестве.

Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по уголовному делу о коррупции сотрудников АО «Мособлгаз» предъявлены обвинения 15 фигурантам, пятеро из которых действующие и бывшие сотрудники газовой организации, а остальные — представители коммерческих структур, — говорится в сообщении.

