Анжелика Варум прилетела к дочери в США и сделала загадочное фото

Певица Анжелика Варум, не появлявшаяся в социальных сетях с 2022 года, покинула Россию и прилетела в Соединенные Штаты к своей единственной дочери Елизавете-Марии. Девушка поделилась с подписчиками снимком матери в необычном ракурсе.

На фотографии певица сидит на корточках, подперев голову руками, надув губы и скосив глаза. Многие пользователи соцсети и блогеры раскритиковали дочь артистки за публикацию такого кадра, отметив, что ее мама является публичным человеком. Снимок сочли очень странным, а некоторые выразили сомнение, что сама Варум в восторге от подобной публикации в Сети.

Ранее внук исполнительницы Аллы Пугачевой музыкант Никита Пресняков дал концерт в Лос-Анджелесе. Он выступил с песнями российской эстрады. Программа носила название «Ночь хитов нулевых!» В репертуаре артиста были композиции группы Uma2rman, певицы Жанны Агузаровой, отца музыканта Владимира Преснякова и Аллы Пугачевой. Исполнитель получил гонорар в размере $15 тыс. (около 1,1 млн рублей).