10 мая 2026 в 15:28

Внук Пугачевой выступил в США на День Победы

Пресняков выступил с русскими песнями в США на День Победы

Никита Пресняков
Внук исполнительницы Аллы Пугачевой музыкант Никита Пресняков дал концерт в Лос-Анджелесе, передает KP.RU. Он выступил с песнями российской эстрады, программа носила название «Ночь хитов нулевых!».

В репертуаре Преснякова композиции группы Uma2rman, певицы Жанны Агузаровой, отца музыканта Владимира Преснякова и Аллы Пугачевой. Исполнитель получил гонорар в размере $15 тыс. (около 1,1 млн рублей). Сумма не учитывает аренду зала и гонорар команды Преснякова.

Ранее Пресняков в ироничной манере пожаловался на условия перелета бизнес-классом. В своем микроблоге он опубликовал шутливую миниатюру в стиле «проблемы богатых», где высказал претензии к авиакомпании. В своем обращении к подписчикам он с юмором отнес к «неудобствам» премиального перелета и слишком большой телевизор в салоне.

Также бизнесмен и артист Андрей Ковалев заявил, что песни Пугачевой необходимо изъять у певицы в пользу Российской Федерации как интеллектуальное имущество. Речь идет о тех хитах, которые ассоциируются с ее образом, подчеркнул он.

