Стало известно, чем занимается экс-невестка Пугачевой после развода

Экс-невестка Аллы Пугачевой после развода помогает инвалидам СВО

Никита Пресняков и Алена Краснова Никита Пресняков и Алена Краснова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бывшая невестка певицы Аллы Пугачевой Алена Краснова после расставания с музыкантом Никитой Пресняковым возглавила компанию по производству тренажеров для инвалидов СВО, сообщает Telegram-канал Baza. Речь, по информации источника, идет о фирме «Нико Спорт», которой ранее владел внук певицы и которая почти 20 лет занимается продажей уличных фитнес-тренажеров.

По данным канала, после 2022 года компания столкнулась с финансовыми трудностями: начала нести убытки, получила претензии от ФНС и партнеров, а сам Пресняков переехал в США. Позже бизнес был переоформлен на мать Красновой, а сама она заняла пост генерального директора.

После смены руководства компания изменила визуальное оформление сайта и позиционирование продукции. В частности, тренажеры для паралимпийцев начали продвигать как оборудование для реабилитации инвалидов СВО, а рекламные изображения на сайте были переработаны с помощью ИИ. В компании заявили, что изменения связаны со сменой целевой аудитории.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что участники СВО уже скоро смогут получать комплексную современную помощь в центре медицинской реабилитации. Он уточнил, что в настоящее время объект готовят к открытию.

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
