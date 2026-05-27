Политолог ответил, кто может стать следующим президентом США после Трампа Политолог Дудаков: Рубио и Харрис будут участвовать в президентских выборах США

Госсекретарь США Марко Рубио и член Демократической партии Камала Харрис выдвинут свои кандидатуры на президентских выборах в 2028 году, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал информацию о решении сценариста мультсериала «Симпсоны» Дэна Грини принять участие в предстоящей гонке. По словам эксперта, республиканцев также может представить вице-президент страны Джей Ди Вэнс.

Все ключевые кандидаты в президенты Соединенных Штатов начнут выдвигаться на выборы 2028 года уже в декабре 2026-го, сразу после предстоящих выборов в конгресс, которые пройдут 3 ноября. Скорее всего, от Демократической партии мы увидим выдвижение губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. Возможно повторное участие Камалы Харрис, учитывая, что она свои президентские амбиции не забыла. Республиканцы будут определяться со своим кандидатом на 2028 год. Там им будет либо Джей Ди Вэнс, либо Марко Рубио. У Вэнса, конечно, шансов существенно больше, — поделился Дудаков.

Он предположил, что в рамках предстоящих выборов также может принять участие кандидат от американских левых сил. В частности, по словам политолога, список может пополнить конгрессвумен из Нью-Йорка Александрия Окасио-Кортес, которая пользуется одним из самых высоких уровней поддержки среди демократов.

Летом 2027 года, скорее всего, мы увидим первые дебаты кандидатов в президенты Соединенных Штатов. Голосование на праймериз начнется в январе-феврале 2028 года. Поэтому здесь еще определенное время есть, но, конечно, за этот период мы увидим много разных комичных персонажей вроде сценариста «Симпсонов», которые тоже будут пытаться повлиять на президентскую гонку, хотя возможности у них будут крайне ограничены, — резюмировал Дудаков.

Ранее член Палаты представителей США Томас Мэсси, проигравший праймериз, заявил о своем намерении участвовать в президентских выборах 2028 года. Ранее он критиковал действующего американского лидера Дональда Трампа. В ответ на это глава Белого дома назвал Мэсси бомжом.