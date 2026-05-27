27 мая 2026 в 12:25

«Установка»: политолог о статье Economist про сроки конфликта РФ и Украины

Политолог Перенджиев: Запад настраивает Зеленского воевать еще два-три года

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Запад подталкивает президента Украины Владимира Зеленского к продолжению боевых действий на протяжении еще двух-трех лет, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Так он прокомментировал статью Economist о соответствующем приказе украинского главы. По мнению военного политолога, ключевую помощь в этом вопросе Киеву окажет Великобритания.

Думаю, [в статье Economist] речь идет о неком приказе самому Зеленскому, чтобы он готовился продолжать конфликт еще два-три года. Британцы должны помочь ему в этом отношении. Это просто моральная установка именно для украинского президента. Возможно, он и не давал никаких таких приказов. Но главное, раз об этом сказал Economist, значит, [Зеленский] действительно должен это сделать. Это публичное распространение такой информации, чтобы все готовились к продолжению кризиса. Я думаю, важно, чтобы все морально настраивались — как на Западе, так и в России, и, вероятно, во всем мире, — пояснил Перенджиев.

По его мнению, озвученный срок в два-три года связан с тем, что для многих в Европе, особенно в Великобритании, украинский конфликт — источник обогащения. Как отметил политолог, они активно стремятся его продлить, чтобы продолжать получать выгоду.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что украинский конфликт достиг точки, когда терпение Москвы исчерпано. По его словам, Киев открыто игнорирует нормы международного гуманитарного права.

Мир
Россия
Украина
СВО
Максим Кирсанов
Софья Якимова
