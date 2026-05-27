Ушла из жизни супруга звезды сериалов «Сваты» и «Кухня» Умерла жена актера Дмитрия Оскина, известного по сериалам «Сваты» и «Кухня»

Скончалась супруга актера и режиссера Дмитрия Оскина, с которой они прожили 50 лет, сообщило руководство театра «Личности» в социальных сетях. Отмечается, что артист часто приезжал на съемочную площадку с женой. Супруги воспитали сына, сейчас ему 50 лет.

Театр выражает искренние соболезнования нашему замечательному актеру Дмитрию Оскину в связи с тяжелой утратой — смертью жены Лики. Да упокоится она с Богом, — говорится в некрологе.

Соболезнования актеру также выразила народная артистка Украины Ольга Сумская. По ее словам, это «страшное горе». В экранной биографии Оскина насчитывается 98 проектов. Наиболее известные фильмы и сериалы с его участием — «Кухня», «Сваты», «Крепостная», «Женский доктор», «Ничто не случается дважды» и «Жизнь прекрасна».

Ранее в реанимации на 58-м году жизни скончался актер театра и кино директор Молодежного драматического театра Олег Погорелец. Он был известен по сериалу «Жена олигарха». Причиной смерти артиста стал оторвавшийся тромб.

Новость дополняется…

Информационный портал NEWS.ru — федеральное российское новостное интернет-издание. Входит в топ-5 самых цитируемых и в топ-15 самых читаемых интернет-изданий России.