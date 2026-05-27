Матч сборных России и Египта по футболу перенесли на другой стадион Матч России и Египта по футболу перенесли на Каирский международный стадион

Товарищеский матч между сборными Египта и России по футболу состоится не на арене «Миср», как планировалось изначально, а на Каирском международном стадионе, сообщается в Telegram-канале российской национальной команды. Игроки выйдут на поле 28 мая в 21:00 по московскому времени.

Максимальная вместимость Каирского международного стадиона составляет 75 тыс. болельщиков. Российская сборная помимо матча в Египте проведет еще две товарищеские игры. Так, 5 и 9 июня национальная команда в Волгограде и Калининграде встретится со сборными Тобаго, Буркина-Фасо и Тринидада.

