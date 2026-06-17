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17 июня 2026 в 10:31

ПВО сбила еще один летевший на Москву украинский дрон

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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Дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили еще один украинский беспилотник, летевший в сторону Москвы, заявил в своем канале на платформе МАКС мэр города Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков БПЛА работают сотрудники экстренных служб.

Силы ПВО Минобороны сбили один беспилотник, летевший на Москву, — отметил он.

Ранее Собянин сообщил о ликвидации шести дронов ВСУ, летевших в сторону российской столицы. При этом несколькими часами раньше, около трех часов утра 17 июня, средства ПВО ликвидировали 10 беспилотников, летевших на Москву, уточнил мэр.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на регион 16 июня пострадали шесть человек. По его словам, силами противовоздушной обороны было сбито 86 вражеских дронов.

Москва
Сергей Собянин
ВСУ
атаки БПЛА
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