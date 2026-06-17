«Циничные попытки»: Лавров о борьбе с забвением итогов Второй мировой Лавров заявил, что Россия обязана хранить правду о Второй мировой

Россия считает святым долгом не допустить забвения прошлого, говорится в приветствии главы МИД РФ Сергея Лаврова организаторам и участникам международной конференции, посвященной исторической политике и политике памяти о Второй мировой войне. Это особенно актуально, по его словам, на фоне того, как страны коллективного Запада стремятся забыть международно признанные итоги войны, закрепленные в Уставе ООН, а также решения Нюрнбергского и Токийского процессов.

Сердечно приветствую участников международной конференции, посвященной исторической политике и политике памяти о Второй мировой войне. Прежде всего, хотел бы поблагодарить МГИМО и Российское военно-историческое общество за организацию данного мероприятия. Такая работа, направленная на продвижение исторической правды, весьма востребована, — сказал Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что в ряде западных государств предпринимаются «циничные попытки» переписать историю, умалить роль Красной армии в разгроме нацизма и милитаризма, а также оправдать военных преступников. Наиболее ярко это проявляется на Украине, где, по его словам, после госпереворота 2014 года при поддержке НАТО к власти пришли силы, одержимые ненавистью к России.

Ранее сообщалось, что власти Берлина хотят украсить советские мемориалы информационными табличками о преступлениях Сталина. Парламентарии предложили дополнить памятники стендами и QR-кодами.