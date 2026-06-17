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17 июня 2026 в 12:02

Туристы пропали рядом с 480-метровой пещерой после подачи сигнала SOS

В Карачаево-Черкесии спасатели нашли палатку пропавшей туристической группы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Туристическая группа пропала на высоте почти 3 тыс. км в районе пещеры Дженту в Карачаево-Черкесии, пишет РЕН ТВ в своем Telegram-канале. По информации источника, поисковые работы начались в ночь на 17 июня.

На месте срабатывания поискового трекера обнаружена палатка туристов. Количество людей в группе остается неизвестным. Как сообщает телеканал, мобильная и спутниковая связь в районе проведения работ отсутствует. По информации Telegram-канала SHOT, туристы подали сигнал SOS.

Пещера Дженту представляет собой карстовую полость субгоризонтального типа. Ее протяженность составляет 515 метров, проективная длина — 480 метров, глубина достигает 45 метров. Площадь пещеры оценивается в 1900 квадратных метров, объем — в 9000 кубических метров.

Ранее в Красноярском крае спустя год продолжились поиски мужчины, пропавшего недалеко от так называемой Манской «петли смерти». Житель поселка Балахта Геннадий в июне прошлого года отправился на рыбалку и не вернулся домой. Мужчина исчез в районе, который местные жители связывают как минимум с семью случаями пропажи людей. Недавно поисковые мероприятия возобновили.

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