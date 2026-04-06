06 апреля 2026 в 14:19

Девушка-спелеолог погибла в пещере Пасть Дракона

Девушка-спелеолог умерла в пещере Глубокий Яр в Сочи, рассказала пресс-служба ЮРПСО МЧС России. Она входила в состав незарегистрированной туристической группы, которая решила исследовать пещеру, также известную как Пасть Дракона. О случившемся спасателям стало известно от знакомой девушки, которая находилась на месте происшествия.

Для проведения сложной поисково-спасательной операции были задействованы 16 специалистов и четыре единицы техники Южного регионального поисково-спасательного отряда. Применяя специальное спелеоснаряжение, спасатели подняли тело погибшей с глубины и транспортировали его по каньону в безопасное место. Тело было передано сотрудникам следственных органов для установления точных причин смерти.

Пещера Глубокий Яр является популярным объектом на территории Сочинского национального парка. Она представляет собой карстовую пещеру-источник протяженностью один километр и глубиной 54 метра. Объект требует профессиональной подготовки и обязательной регистрации групп в МЧС.

Ранее в Красноярском крае возобновили поиски 21-летней девушки, которая бесследно исчезла три месяца назад. Студентка ушла из дома в районе улицы Елены Стасовой и с тех пор не выходила на связь с близкими.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликованы кадры из ТЦ «Гиант» в Калининграде после пожара
Путин присвоил наименования «гвардейских» армии и авиаполку
«Блудонатр»: «Радио Судного дня» передало новое сообщение
Житель Дагестана спас женщину с четырьмя детьми из тонущей машины
«Издевательство над детьми»: актер Полицеймако призвал отменить ОГЭ и ЕГЭ
Одна из стран СНГ пообещала поддержку ОДКБ
Экономист оценил вероятность роста цен на нефть
Политолог назвал истинную причину энергетического кризиса в Европе
«Раб божий или свободный?»: Поклонская объяснила уход от христианства
ЦАХАЛ получил указание усилить атаки по объектам в Иране
Новый худрук «Коляда-Театра» поделился планами по развитию учреждения
В ЛНР эвакуировали всех горняков из атакованной ВСУ шахты
Россиянка с сыном «наварили» 30 млн рублей на маткапитале
В Токио обнаружили более 100 неизвестных снимков The Beatles
Киев потерял десятки «птичек» над Россией всего за шесть часов
«Полная катастрофа»: историк указал главную ошибку Горбачева
Индия хочет «поставить» змей и крокодилов вместо пограничников
Страховой эксперт рассказал, сколько составят выплаты за угнанную машину
Путин созовет совещание по ситуации с паводками в Дагестане
Трафик через Ормузский пролив вырос до максимума с начала весны
Дальше
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
