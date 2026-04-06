Девушка-спелеолог погибла в пещере Пасть Дракона

Девушка-спелеолог умерла в пещере Глубокий Яр в Сочи, рассказала пресс-служба ЮРПСО МЧС России. Она входила в состав незарегистрированной туристической группы, которая решила исследовать пещеру, также известную как Пасть Дракона. О случившемся спасателям стало известно от знакомой девушки, которая находилась на месте происшествия.

Для проведения сложной поисково-спасательной операции были задействованы 16 специалистов и четыре единицы техники Южного регионального поисково-спасательного отряда. Применяя специальное спелеоснаряжение, спасатели подняли тело погибшей с глубины и транспортировали его по каньону в безопасное место. Тело было передано сотрудникам следственных органов для установления точных причин смерти.

Пещера Глубокий Яр является популярным объектом на территории Сочинского национального парка. Она представляет собой карстовую пещеру-источник протяженностью один километр и глубиной 54 метра. Объект требует профессиональной подготовки и обязательной регистрации групп в МЧС.

Ранее в Красноярском крае возобновили поиски 21-летней девушки, которая бесследно исчезла три месяца назад. Студентка ушла из дома в районе улицы Елены Стасовой и с тех пор не выходила на связь с близкими.