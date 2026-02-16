Упавший в пещеру пес почти сутки просидел в расщелине Собака провалилась в Киндерлинскую пещеру и почти сутки не могла выбраться

Собака упала в Киндерлинскую пещеру в Башкирии и пробыла там почти сутки, передает Telegram-канал Mash Batash. На следующий день туристы, проходя мимо, услышали ее лай и сообщили спасателям.

Выяснилось, что пес застрял в расщелине между ледником и скалой. Спасатели освободили его за три минуты, животное не пострадало.

Спелеолог Фидель поделился с каналом, что собаки нередко появляются у входа в пещеру. Однако в этот раз одна из них провалилась внутрь.

Ранее сообщалось, что в Камчатском крае спасатели пришли на помощь двум собакам, которые двое суток провели на отколотой льдине в бухте Раковой. Очевидцы обратились в службу спасения, рассказав о бедственном положении животных. Сотрудники МЧС координировали действия с капитаном проходившего мимо военного буксира. Спасатель в гидрокостюме спустился на льдину и поднял псов на борт.

До этого в Москве ветеринары спасли кота по кличке Лисенок, который отравился антифризом. Животное поступило в клинику с повреждением почек. В течение двух недель кот находился на интенсивной терапии. После окончания лечения питомец был выписан практически здоровым.