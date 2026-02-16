Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 10:10

Упавший в пещеру пес почти сутки просидел в расщелине

Собака провалилась в Киндерлинскую пещеру и почти сутки не могла выбраться

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Собака упала в Киндерлинскую пещеру в Башкирии и пробыла там почти сутки, передает Telegram-канал Mash Batash. На следующий день туристы, проходя мимо, услышали ее лай и сообщили спасателям.

Выяснилось, что пес застрял в расщелине между ледником и скалой. Спасатели освободили его за три минуты, животное не пострадало.

Спелеолог Фидель поделился с каналом, что собаки нередко появляются у входа в пещеру. Однако в этот раз одна из них провалилась внутрь.

Ранее сообщалось, что в Камчатском крае спасатели пришли на помощь двум собакам, которые двое суток провели на отколотой льдине в бухте Раковой. Очевидцы обратились в службу спасения, рассказав о бедственном положении животных. Сотрудники МЧС координировали действия с капитаном проходившего мимо военного буксира. Спасатель в гидрокостюме спустился на льдину и поднял псов на борт.

До этого в Москве ветеринары спасли кота по кличке Лисенок, который отравился антифризом. Животное поступило в клинику с повреждением почек. В течение двух недель кот находился на интенсивной терапии. После окончания лечения питомец был выписан практически здоровым.

собаки
животные
спасения
пещеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белорусская милиция задержала трех ограбивших дом под Минском иностранцев
«Ангелов Чарли» опять ждет перезагрузка
Под завалами дома на Кубани нашли тело женщины
В Киеве мужчина провалился под лед, убегая от сотрудников ТЦК
Гособвинение запросило 15 лет для убийцы семерых человек в новогоднюю ночь
Пьяный дезертир убил беременную девушку и закопал тело во дворе
Учительница упала у доски и попала в больницу с тяжелой травмой головы
Похитившему 7 тыс. сертификатов «Детского мира» хакеру вынесли приговор
В Минтруде рассказали об уровне безработицы в России
В Румынии раскрыли, когда запрет для детей на соцсети охватит почти весь ЕС
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 февраля: где сбои в РФ
Рогов сообщил о коварных планах ВСУ
Застрявшие в Арктике корабли могут спасти только российские ледоколы
Грабителю в медицинской маске грозит 10 лет тюрьмы после нападений в ТЦ
В Аргентине испекли рекордное печенье весом 720 килограммов
На Западе испугались слов премьера Дании о России
Экс-главе Минэнерго Украины Галущенко предъявили обвинение
Появились подробности о личности погибшего от лап тигра мужчины
Гинеколог ответила, когда снижаются шансы забеременеть
Саночник рассказал, как изменилось отношение к россиянам на Олимпиаде
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.