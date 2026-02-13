Ветеринары из Москвы спасли кота после отравления антифризом

Московские ветеринары помогли коту, отравившемуся антифризом, сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу столичной госветслужбы. Кот по кличке Лисенок поступил к врачам с повреждением почек.

В течение двух недель Лисенок находился на интенсивной терапии, его владелец ежедневно возил питомца в клинику: коту ставили капельницы для выведения токсина и нормализации работы почек. После окончания лечения животное было выписано практически здоровым, — рассказали в ведомстве.

Выяснилось, что питомец живет с хозяевами в частном доме и часто заходит в гараж. Ветеринары напомнили, что в составе антифриза содержится этиленгликоль, который является крайне токсичным веществом.

Ранее сообщалось, что московские ветеринары смогли достать из пасти кота Барсика 10-сантиметровую швейную иглу. Она встала враспор между челюстями.