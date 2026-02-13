Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 12:03

Ветеринары из Москвы спасли кота после отравления антифризом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Московские ветеринары помогли коту, отравившемуся антифризом, сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу столичной госветслужбы. Кот по кличке Лисенок поступил к врачам с повреждением почек.

В течение двух недель Лисенок находился на интенсивной терапии, его владелец ежедневно возил питомца в клинику: коту ставили капельницы для выведения токсина и нормализации работы почек. После окончания лечения животное было выписано практически здоровым, — рассказали в ведомстве.

Выяснилось, что питомец живет с хозяевами в частном доме и часто заходит в гараж. Ветеринары напомнили, что в составе антифриза содержится этиленгликоль, который является крайне токсичным веществом.

Ранее сообщалось, что московские ветеринары смогли достать из пасти кота Барсика 10-сантиметровую швейную иглу. Она встала враспор между челюстями.

ветеринары
коты
отравления
лечение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, что может стоять за желанием ФРГ помочь Украине ракетами
Названо число освобожденных в зоне СВО за неделю населенных пунктов
Умер известный советский и российский историк
Военэксперт ответил, почему ВСУ стали активно применять ракеты «Фламинго»
Психолог разоблачила «магию» пятницы 13-го
Студентка нашла лазейку в законе и начала зарабатывать на образовании
В ГД предложили запретить россиянам курить в автомобилях
Первый канал ответил на слухи об отстранении Рогова
Озвучен срок, который запросили для экс-главы курской Корпорации развития
Раскрыт замысел лидеров ЕС по отношению к США
В ЛДПР жестко ответили сыну Жириновского
В США назвали условие предоставления Украине гарантий безопасности
Ветеринары из Москвы спасли кота после отравления антифризом
Симоньян показала выпавшие из-за химиотерапии ресницы
Россияне могут остаться без Adidas
Диетолог назвала неожиданный способ сжигать больше калорий
Угроза сильнейшего обледенения нависла над Финским заливом
«Его попросили»: политолог объяснил слова Писториуса о помощи ВСУ ракетами
Хозяйка случайно постирала своего кота
Силовики Армении провели обыск в принадлежащем церкви медцентре
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.