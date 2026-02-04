Ветеринары из Москвы достали из пасти кота швейную иглу

Московские ветеринары смогли достать из пасти кота Барсика 10-сантиметровую швейную иглу, сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу столичной госветслужбы. Она встала враспор между челюстями.

Так как Барсик испытывал сильную боль, извлечение предмета провели под наркозом, при этом опытному хирургу потребовалось несколько секунд, чтобы достать иглу длиной более 10 сантиметров с ниткой, — рассказали в ведомстве.

Врачи предположили, что кот, скорее всего, захотел поиграть с ниткой. Они напомнили, что кошки не умеют выплевывать такие вещи самостоятельно. В случае, если питомец проглотил нитки, мишуру или другие подобные предметы, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

