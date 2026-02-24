Зимняя Олимпиада — 2026
Ветеринар ответил, как отучить собак выть в отсутствие хозяина

Ветеринар Шеляков: отучить собак выть в одиночестве поможет дрессировка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Отучить собак выть в одиночестве поможет дрессировка, заявил NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. По его словам, основной причиной такого поведения животных является стресс от разлуки, а также скука и нерастраченная физическая энергия.

Нередко бывает такая ситуация, когда владельцы уходят на работу, и целый день собаки воют. Причин этому несколько: от скуки, нерастраченной энергии и чувства одиночества. Собака — стайное животное, мы для них семья, и они начинают нервничать, когда мы уходим, испытывая страх одиночества. Что делать? Надо начать дрессировать собаку. С кинологом или самостоятельно. В таком случае оставляем питомца одного ненадолго, потихонечку увеличиваем интервал, при этом постоянно ему говорим, что вернемся, — пояснил Шеляков.

Также, по его словам, собаке можно предложить занимательные развлечения, например, оставить ей большую кость. Он добавил, что жителям мегаполисов важно больше уделять времени прогулкам с животными — это позволит питомцам тратить больше энергии.

Ранее адвокат Екатерина Белоусова заявила, что владельцев лающих собак могут привлечь к административной ответственности и оштрафовать на 2 тыс. рублей за нарушение тишины ночью. По ее словам, для этого соседям необходимо официально зафиксировать факт шума, вызвав участкового.

