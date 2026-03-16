В Китае рассказали о серьезном ущербе миру от перекрытия Ормузского пролива

Ормузский пролив Фото: Xinhua/Global Look Press
Закрытие Ормузского пролива ударило по международным торговым путям, заявил во время брифинга представитель МИД КНР Линь Цзянь. Он отметил, что военные действия на Ближнем Востоке подорвали стабильность не только в регионе, но и во всем мире. Пекин призвал все стороны прекратить эскалацию конфликта.

Напряженность, наблюдаемая в последнее время в Ормузском проливе и прилегающей к нему акватории, ударила по международным торговым путям, — сказал Линь Цзянь.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз не испытывает прямой зависимости от поставок энергоресурсов через Ормузский пролив, но внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке. Она отметила, что в Брюсселе опасаются глобального скачка цен из-за эскалации вокруг Ирана.

До этого подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис выразил мнение, что Соединенные Штаты не способны добиться открытия Ормузского пролива военным путем. Бывший военный считает, что если Вашингтон все же пойдет на такой шаг, то он столкнется с серьезными негативными последствиями.

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
