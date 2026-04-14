Китай нашел способ изменить ситуацию на Ближнем Востоке Си Цзиньпин предложил четыре меры по урегулированию кризиса на Ближнем Востоке

Си Цзиньпин на встрече с наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном предложил четыре принципа для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Центральное телевидение Китая. Эти принципы включают мирное сосуществование, уважение суверенитета стран региона, соблюдение международного права и координацию в области безопасности и развития.

Следует поддерживать государства Персидского залива и всего Ближнего Востока в улучшении отношений, содействовать построению общей, всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и устойчивой архитектуры безопасности для Ближнего Востока и региона Персидского залива, а также укреплять основу для мирного сосуществования, — сказал китайский лидер.

Си Цзиньпин также отметил необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности государств Ближнего Востока. По его словам, важно обеспечивать безопасность населения, инфраструктуры и государственных учреждений, а также развивать координацию между странами региона в вопросах безопасности и развития.

Ранее стало известно, что конфликт США и Израиля с Ираном может усилить позиции Китая на мировом рынке. По оценкам экспертов, Пекин получит преимущества за счет энергобаланса и проблем конкурентов, что позволит китайским производителям нарастить долю экспорта. Аналитики также отметили, что ускорение перехода на возобновляемую энергетику и электромобили, где Китай лидирует, станет дополнительным фактором роста.