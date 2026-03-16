«У нас проблемы»: в США признали невозможность открыть Ормузский пролив Подполковник Дэвис: США не могут открыть Ормузский пролив без последствий

Соединенные Штаты не способны добиться открытия Ормузского пролива военным путем, написал в социальной сети X подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. По его словам, если Вашингтон все же пойдет на такой шаг, он столкнется с серьезными негативными последствиями.

У нас серьезные проблемы из-за выбранного президентом плана ведения боевых действий, поскольку нет никакого варианта открытия проливов военным путем, который мы можем себе позволить в сроки, дающие возможность избежать серьезных негативных последствий, — констатировал Дэвис.

Он также усомнился в словах президента Дональда Трампа, что США побеждают в конфликте на Ближнем Востоке. По словам Дэвиса, если бы это действительно было так, просить другие страны о помощи в открытии Ормузского пролива не было бы смысла.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен высказал мнение, что если конфликт между США и Ираном перерастет в горячую фазу, американские военные столкнутся с боями беспрецедентной интенсивности. По его словам, грядет мясорубка.