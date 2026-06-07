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07 июня 2026 в 12:29

ЦАХАЛ сообщил об уничтожении одного из командиров ХАМАС

В Газе уничтожен один из организаторов атаки 7 октября Сакра Абу Карима

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Армия обороны Израиля ликвидировала на юге сектора Газа командира спецподразделения «Нухба» движения ХАМАС Сакра Абу Карима, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. По данным военных, он был одним из лидеров нападения на район израильского кибуца Кисуфим во время атаки 7 октября 2023 года.

Пресс-служба израильской армии уточнила, что уничтожить Сакра Абу Карима удалось в результате точного удара Армии обороны Израиля и Общей службы безопасности. Военные добавили, что на протяжении всей войны Сакра Абу Карим планировал и осуществлял нападения на израильские войска, действующие в секторе Газа.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации в секторе Газа еще одного командира элитного подразделения «Нухба», которое входит в состав боевого крыла палестинского движения ХАМАС. По информации армейской пресс-службы, был уничтожен Анас Мухаммад Ибрагим Хамад, который принимал участие в нападении на Израиль 7 октября 2023 года. По данным ЦАХАЛ, Анас Мухаммад Ибрагим Хамад погиб в результате авиаудара по центральной части сектора Газа.

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