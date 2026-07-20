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20 июля 2026 в 14:29

Российским учителям с 25-летним стажем присвоят государственную награду

Учителям будут присваивать звание «Ветеран труда» после 25 лет в профессии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Учителям, проработавшим в профессии от 25 лет, будет присвоено звание «Ветеран труда», соответствующий указ, опубликованный на портале правовой информации, подписал президент России Владимир Путин. Глава государства также постановил проверить обеспечение условий для профессионального роста педагогов.

Установить, что в Российской Федерации гарантируется обеспечение необходимых условий для профессионального становления и развития учителей, эффективного выполнения ими профессиональных задач, включая: присвоение звания «Ветеран труда» при наличии не менее 25 общего стажа педагогической работы, — говорится в документе.

Также Путин подписал указ, освобождающий учителей от платы за пользование государственными электронными ресурсами. Мера направлена на обеспечение благоприятных условий для профессиональной деятельности.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Андрей Белоусов вручил орден Суворова общевойсковому объединению группировки войск «Центр». Награда присуждена за массовый героизм, мужество и отвагу, проявленные личным составом в ходе специальной военной операции.

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