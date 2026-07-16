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16 июля 2026 в 09:05

Белоусов наградил орденом Суворова войска группировки «Центр»

Белоусов вручил орден Суворова группировке «Центр» за героизм в ходе СВО

Андрей Белоусов Андрей Белоусов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Министр обороны России Андрей Белоусов вручил орден Суворова общевойсковому объединению группировки войск «Центр», сообщили в Минобороны России. Награда присуждена за массовый героизм, мужество и отвагу, проявленные личным составом в ходе специальной военной операции.

В завершение работы за массовый героизм, мужество и отвагу проявленные личным составом в ходе проведения специальной военной операции, Андрей Белоусов вручил общевойсковому объединению орден Суворова. Министр обороны РФ также вручил государственные награды военнослужащим группировки, отличившимся в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО, — следует из сообщения.

Ранее сообщалось, что Белоусов совершил инспекцию в войсках группировки «Центр». Он посетил пункт управления и ознакомился с текущими докладами высшего командования о ситуации в зоне специальной военной операции. В ходе визита министр также оценил эффективность выполнения задач на оперативных направлениях, находящихся в ведении этих подразделений.

До этого Белоусов выразил благодарность личному составу за освобождение Константиновки в ДНР. Он отметил, что благодаря решительным действиям российских военных удаётся эффективно отражать атаки противника и значительно продвигать Южную группировку войск.

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