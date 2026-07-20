Путин освободил российских учителей от лишних расходов Учителя в России получат бесплатный доступ к электронным ресурсам

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские учителя смогут бесплатно пользоваться государственными электронными образовательными ресурсами. Инициатива направлена на создание условий для профессионального развития учителей.

Гарантируется обеспечение необходимых условий для профессионального становления и развития учителей, эффективного выполнения ими профессиональных задач, включая: <…> бесплатное пользование электронными образовательными ресурсами, — говорится в указе.

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