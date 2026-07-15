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15 июля 2026 в 13:58

Заслуженный учитель ответил, решат ли новые регламенты проблему поведения

Учитель Ямбург: новые регламенты не станут панацеей от плохого поведения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Новые школьные регламенты, которые предлагает Министерство просвещения, не станут панацеей от плохого поведения учеников, уверен заслуженный учитель России, академик Российской академии образования Евгений Ямбург. В разговоре с НСН он подчеркнул, что проблема заключается в новой социально-психологической реальности.

Понятно, что хочет министерство. Я в целом за это, но дальше начинаются подробности, причем, довольно печальные пока. Сегодня новая социально-психологическая реальность. Слишком много невротизированных детей. Нельзя назвать их хулиганами, это дети с психоэмоциональными проблемами, которыми надо заниматься с детского сада. Необходима ранняя диагностика, профилактика. Никакой завуч или воспитатель, если он не квалифицирован, проблему не решит, — пояснил заслуженный учитель.

Ранее эксперт Минпросвещения России, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева сообщила, что в России принят новый порядок работы педагогов в случае нарушения дисциплины школьниками. Регламент вступает в силу с 1 сентября и определяет поэтапные меры воздействия на ученика.

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