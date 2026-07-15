Заслуженный учитель ответил, решат ли новые регламенты проблему поведения

Новые школьные регламенты, которые предлагает Министерство просвещения, не станут панацеей от плохого поведения учеников, уверен заслуженный учитель России, академик Российской академии образования Евгений Ямбург. В разговоре с НСН он подчеркнул, что проблема заключается в новой социально-психологической реальности.

Понятно, что хочет министерство. Я в целом за это, но дальше начинаются подробности, причем, довольно печальные пока. Сегодня новая социально-психологическая реальность. Слишком много невротизированных детей. Нельзя назвать их хулиганами, это дети с психоэмоциональными проблемами, которыми надо заниматься с детского сада. Необходима ранняя диагностика, профилактика. Никакой завуч или воспитатель, если он не квалифицирован, проблему не решит, — пояснил заслуженный учитель.

Ранее эксперт Минпросвещения России, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева сообщила, что в России принят новый порядок работы педагогов в случае нарушения дисциплины школьниками. Регламент вступает в силу с 1 сентября и определяет поэтапные меры воздействия на ученика.