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20 июля 2026 в 14:16

Киберэксперт дал совет, как правильно заряжать телефон

Киберэксперт Бедеров: нельзя ждать полной разрядки телефона

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Не стоит ждать полной разрядки телефона, посоветовал председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров. В разговоре с RT эксперт подчеркнул, что глубокий разряд является стрессом для гаджета.

Глубокий разряд «в ноль» для них — это стресс, который запускает необратимые химические реакции деградации. Поэтому дожидаться полного отключения аппарата категорически неправильно. Ставить на зарядку лучше всего при достижении 15—20%, — пояснил Бедеров.

Он обратил внимание, что для сохранения аккумулятора средний заряд смартфона должен всегда находиться в пределах 20-80%. Кроме того, по словам эксперта, не стоит переживать из-за нагрева устройства при зарядке.

Опасность представляет не сам факт нагрева, а его экстремальные значения. Если телефон в процессе зарядки (особенно в начале или при прохождении диапазона 30—70%) становится обжигающе горячим, а не просто теплым, и при этом у вас надет плотный чехол, — стоит насторожиться, — заключил он.

Ранее IT-эксперт Владимир Зыков рассказал, что сброс заводских параметров предотвратит несанкционированный доступ злоумышленников к умным кормушкам для питомцев. По его словам, взлом можно определить по необычному «поведению» гаджета.

Общество
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