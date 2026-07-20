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20 июля 2026 в 14:19

В Курской области из-за атаки ВСУ пострадали четыре железнодорожника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Четверо сотрудников железной дороги ранены в результате атаки украинских дронов в районе станции в городе Льгове Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере МАКС. Он отметил, что вокзал сейчас временно закрыт из-за режима КТО.

Очередные преступления укронацистов. Вражеские беспилотники ударили по городу Льгову, в районе железнодорожной станции. Вокзал для перевозок временно закрыт из-за режима КТО, пассажиров в этот момент там не было. К сожалению, ранено четверо мужчин — они сотрудники железной дороги, — сообщил Хинштейн.

Глава региона уточнил, что трое сотрудников железной дороги получили незначительные травмы, четвертого с осколочными ранениями доставили в больницу. Кроме того, в момент удара к зданию станции подъехал автомобиль администрации муниципалитета, который также оказался поврежден.

Ранее атака ВСУ на Белгородскую область унесла жизнь мирного жителя. В оперативном штабе субъекта добавили, что еще три человека получили ранения.

До этого пять человек, в том числе трое детей, получили ранения при взрыве беспилотника в поселке Разумное Белгородской области. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения.

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