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20 июля 2026 в 14:57

Историческую Триумфальную арку восстановят в Нижнем Новгороде

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Нижнем Новгороде подготавливают площадку для реконструкции Триумфальной арки, пишет Pravda-nn.ru со ссылкой на городской департамент строительства и капитального ремонта. Там уточнили, что проект реализуют в несколько этапов. Подрядная организация уже начала комплекс работ, в частности специалисты выносят сети инженерного обеспечения из зоны объекта.

Первый этап проекта включает проектно-изыскательские работы, после которых планируется восстановление Триумфальной арки и благоустройство прилегающей территории. В рамках муниципального контракта уже проведены инженерно-геологические изыскания.

Кроме того, специалисты разработали и согласовали концепцию благоустройства, фасады будущего объекта, планировочные решения и вариант размещения арки. Также подготовлена техническая часть проектно-сметной документации.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что на набережной канала Грибоедова начал работу многофункциональный спортивный комплекс с бассейном, разместившийся в восстановленном историческом здании бывшей Пробирной палаты. По его словам, была проделана колоссальная работа, поскольку фактически уцелела одна стена.

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