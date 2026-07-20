Историческую Триумфальную арку восстановят в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде подготавливают площадку для реконструкции Триумфальной арки, пишет Pravda-nn.ru со ссылкой на городской департамент строительства и капитального ремонта. Там уточнили, что проект реализуют в несколько этапов. Подрядная организация уже начала комплекс работ, в частности специалисты выносят сети инженерного обеспечения из зоны объекта.

Первый этап проекта включает проектно-изыскательские работы, после которых планируется восстановление Триумфальной арки и благоустройство прилегающей территории. В рамках муниципального контракта уже проведены инженерно-геологические изыскания.

Кроме того, специалисты разработали и согласовали концепцию благоустройства, фасады будущего объекта, планировочные решения и вариант размещения арки. Также подготовлена техническая часть проектно-сметной документации.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что на набережной канала Грибоедова начал работу многофункциональный спортивный комплекс с бассейном, разместившийся в восстановленном историческом здании бывшей Пробирной палаты. По его словам, была проделана колоссальная работа, поскольку фактически уцелела одна стена.