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19 июля 2026 в 22:47

При атаке БПЛА под Белгородом пострадали трое детей

Три ребенка и двое взрослых пострадали при атаке дронов ВСУ под Белгородом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Пять человек, включая троих детей, получили ранения при взрыве беспилотника в поселке Разумное Белгородской области, сообщили в пресс-службе оперштаба региона. Пострадавших доставляют в медицинские учреждения, уточнили в источнике.

Девятилетняя девочка получила осколочное ранение спины, 11-летний мальчик — осколочное ранение плеча. Трехлетний ребенок, предварительно, получил акубаротравму, — сказано в сообщении.

Детей госпитализировали в областную детскую клиническую больницу. Также пострадали две женщины с предварительным диагнозом «акубаротравма», а на месте повреждены два многоквартирных дома и девять автомобилей.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в окрестностях Ставрополя отразили атаку беспилотников. В промышленной зоне Шпаковского округа зафиксировано возгорание.

До этого мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ на Белгородскую область. В поселке Малиновка беспилотник сдетонировал на территории частного домовладения. Мужчину с осколочным ранением височной области доставили в Октябрьскую районную больницу, после оказания помощи его перевели в городскую больницу № 2 Белгорода.

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