Атака ВСУ на Белгородскую область унесла жизнь мирного жителя При атаке ВСУ на Белгородскую область погиб мирный житель и ранены трое

Вооруженные силы Украины атаковали территорию Белгородской области, в результате чего погиб мирный житель, сообщили в оперативном штабе региона в Telegram-канале. Кроме того, там уточнили, что еще три человека получили ранения.

В результате атак со стороны ВСУ один человек погиб, трое получили ранения, — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что за ночь с 20:00 мск 19 июля до 08:00 мск 20 июля российские силы противовоздушной обороны уничтожили 381 украинский беспилотник самолетного типа. По данным ведомства, дроны были перехвачены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Между тем пять человек, в том числе трое детей, получили ранения при взрыве беспилотника в поселке Разумное Белгородской области. В оперштабе уточняли, что всех пострадавших доставили в медицинские учреждения.