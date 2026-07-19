Появилась информация о новых ударах ВСУ по Белгородской области Два мирных жителя пострадали при новых ударах ВСУ по Белгородской области

Два мирных жителя пострадали при новых ударах ВСУ по Белгородской области, сообщил региональный оперативный штаб в Telegram-канале. По его данным, инциденты произошли в поселке Майский и городе Шебекино.

В Белгородском округе в поселке Майский коммерческий объект повторно атакован беспилотником. Мужчину с осколочным ранением ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 г. Белгорода. <…> В городе Шебекино в результате атак беспилотников повреждены два коммерческих объекта. На территории одного из них женщина получила акубаротравму. Медицинская помощь оказана, пострадавшая отказалась от предложенной транспортировки в стационар, — говорится в сообщении.

Также под ударом оказались поселки Дубовое, Октябрьский и Ракитное, села Никольское, Мешковое, Вознесеновка, Погореловка, Сергиевка, Дорогощь и Санково. Повреждения получили коммерческие здания, частные дома, предприятия, склады, автомобили и объекты инфраструктуры.

Несколько часов назад в Майском также пострадал мужчина. Как сообщал региональный оперативный штаб, его госпитализировали с тяжелыми осколочными ранениями. Еще один мирный житель получил травмы в селе Беломестное.