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19 июля 2026 в 15:00

Появилась информация о новых ударах ВСУ по Белгородской области

Два мирных жителя пострадали при новых ударах ВСУ по Белгородской области

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Два мирных жителя пострадали при новых ударах ВСУ по Белгородской области, сообщил региональный оперативный штаб в Telegram-канале. По его данным, инциденты произошли в поселке Майский и городе Шебекино.

В Белгородском округе в поселке Майский коммерческий объект повторно атакован беспилотником. Мужчину с осколочным ранением ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 г. Белгорода. <…> В городе Шебекино в результате атак беспилотников повреждены два коммерческих объекта. На территории одного из них женщина получила акубаротравму. Медицинская помощь оказана, пострадавшая отказалась от предложенной транспортировки в стационар, — говорится в сообщении.

Также под ударом оказались поселки Дубовое, Октябрьский и Ракитное, села Никольское, Мешковое, Вознесеновка, Погореловка, Сергиевка, Дорогощь и Санково. Повреждения получили коммерческие здания, частные дома, предприятия, склады, автомобили и объекты инфраструктуры.

Несколько часов назад в Майском также пострадал мужчина. Как сообщал региональный оперативный штаб, его госпитализировали с тяжелыми осколочными ранениями. Еще один мирный житель получил травмы в селе Беломестное.

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