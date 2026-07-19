Появилась информация о новых ударах ВСУ по Белгородской области

Два мирных жителя пострадали при новых ударах ВСУ по Белгородской области, сообщил региональный оперативный штаб в Telegram-канале. По его данным, инциденты произошли в поселке Майский и городе Шебекино.
В Белгородском округе в поселке Майский коммерческий объект повторно атакован беспилотником. Мужчину с осколочным ранением ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 г. Белгорода. <…> В городе Шебекино в результате атак беспилотников повреждены два коммерческих объекта. На территории одного из них женщина получила акубаротравму. Медицинская помощь оказана, пострадавшая отказалась от предложенной транспортировки в стационар, — говорится в сообщении.
Также под ударом оказались поселки Дубовое, Октябрьский и Ракитное, села Никольское, Мешковое, Вознесеновка, Погореловка, Сергиевка, Дорогощь и Санково. Повреждения получили коммерческие здания, частные дома, предприятия, склады, автомобили и объекты инфраструктуры.
Несколько часов назад в Майском также пострадал мужчина. Как сообщал региональный оперативный штаб, его госпитализировали с тяжелыми осколочными ранениями. Еще один мирный житель получил травмы в селе Беломестное.