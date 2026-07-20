У боевиков в Африке нашли технику ВСУ Башкин: у боевиков в Африке начали появляться украинские БПЛА

В МИД России заявили о появлении у боевиков в Африке современных беспилотников украинского производства, сообщил ТАСС директор департамента государств Африки южнее Сахары МИД РФ Анатолий Башкин. Он отметил, что советники ВСУ присутствуют в некоторых районах региона и обучают использованию современных видов оружия.

Я не думаю, что речь идет о разворованном вооружении. Скорее, о более современных типах вооружений — о достаточно продвинутой модели БПЛА украинского производства, систем РЭБ, не только FPV-дронов, но и тяжелых беспилотников типа «Баба-яга», — рассказал Башкин.

По словам Башкина, украинские военные советники находятся в отдельных районах Африки, где обучают использованию современных видов оружия. Он также отметил, что российская сторона и «Африканский корпус» фиксируют появление у террористов новых образцов вооружения.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко заявил: украинские вооруженные формирования причастны к массовым жертвам среди мирного населения в Африке. По его словам, они также участвуют в попытках дестабилизировать легитимные правительства региона.