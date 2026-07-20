Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
20 июля 2026 в 00:55

У боевиков в Африке нашли технику ВСУ

Башкин: у боевиков в Африке начали появляться украинские БПЛА

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В МИД России заявили о появлении у боевиков в Африке современных беспилотников украинского производства, сообщил ТАСС директор департамента государств Африки южнее Сахары МИД РФ Анатолий Башкин. Он отметил, что советники ВСУ присутствуют в некоторых районах региона и обучают использованию современных видов оружия.

Я не думаю, что речь идет о разворованном вооружении. Скорее, о более современных типах вооружений — о достаточно продвинутой модели БПЛА украинского производства, систем РЭБ, не только FPV-дронов, но и тяжелых беспилотников типа «Баба-яга», — рассказал Башкин.

По словам Башкина, украинские военные советники находятся в отдельных районах Африки, где обучают использованию современных видов оружия. Он также отметил, что российская сторона и «Африканский корпус» фиксируют появление у террористов новых образцов вооружения.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко заявил: украинские вооруженные формирования причастны к массовым жертвам среди мирного населения в Африке. По его словам, они также участвуют в попытках дестабилизировать легитимные правительства региона.

Мир
Африка
беспилотники
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам напомнили, сколько они будут отдыхать в августе
«Нищая катастрофа»: Трамп высказался о Великобритании
Стало известно, где в России получают самые высокие пенсии
Более 30 стран приедут на саммит Россия — Африка
Рынок нефти отреагировал на обострение ситуации на Ближнем Востоке
Капитан сборной Испании добавил свое имя в список великих футболистов
Ульянов раскрыл позицию России по украинской пропаганде
В Рособрнадзоре раскрыли новое правило для будущих ЕГЭ
Килиан Мбаппе возглавил список лучших бомбардиров ЧМ-2026
Стало известно, кто занял первое место на ЧМ-2026 по футболу
Российские военные за неделю поразили 37 морских целей ВСУ
У боевиков в Африке нашли технику ВСУ
Минобороны РФ раскрыло данные о сбитых за неделю украинских БПЛА
Россия предложила площадку для арабо-иранского диалога
Названы регионы России с самым активным ростом ипотеки
Жителей Подмосковья предупредили об угрозе с воздуха
Участникам СВО могут изменить правила расчета служебного стажа
В России хотят ввести многодетный маткапитал в размере 1 млн рублей
Аргентина установила новый антирекорд в финале ЧМ
В Иордании нашли неопознанные останки
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов
Семья и жизнь

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.