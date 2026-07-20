Мужчина в Петербурге поссорился с девушкой и прыгнул в воду

Мужчина в Петербурге поссорился с девушкой и прыгнул в воду Росгвардейцы спасли мужчину, прыгнувшего в воду после ссоры с девушкой

Сотрудники Росгвардии Санкт-Петербурга 19 июля спасли из Невы 37-летнего мужчину, который упал в воду, сообщили в канале местных силовиков в МАКСе. Как пояснил спасенный, он прыгнул в реку в пьяном состоянии после ссоры с девушкой.

Житель рассказал, что после прыжка начал тонуть. Человека заметили люди на проплывающих мимо теплоходах и вызвали Росгвардию. Катер силовиков незамедлительно прибыл на место происшествия. Экипаж нашел мужчину в шоковом состоянии и вытащил его из воды.

После этого росгвардейцы отвезли его на базу расположения моторизованной роты ОМОН «Балтика». Спасенного человека одели в сухую одежду, напоили горячим чаем и оказали необходимую медицинскую помощь. Мужчину госпитализировали в одну из больниц города.

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