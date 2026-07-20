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20 июля 2026 в 19:48

Мужчина в Петербурге поссорился с девушкой и прыгнул в воду

Росгвардейцы спасли мужчину, прыгнувшего в воду после ссоры с девушкой

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Сотрудники Росгвардии Санкт-Петербурга 19 июля спасли из Невы 37-летнего мужчину, который упал в воду, сообщили в канале местных силовиков в МАКСе. Как пояснил спасенный, он прыгнул в реку в пьяном состоянии после ссоры с девушкой.

Житель рассказал, что после прыжка начал тонуть. Человека заметили люди на проплывающих мимо теплоходах и вызвали Росгвардию. Катер силовиков незамедлительно прибыл на место происшествия. Экипаж нашел мужчину в шоковом состоянии и вытащил его из воды.

После этого росгвардейцы отвезли его на базу расположения моторизованной роты ОМОН «Балтика». Спасенного человека одели в сухую одежду, напоили горячим чаем и оказали необходимую медицинскую помощь. Мужчину госпитализировали в одну из больниц города.

Ранее 14-летний подросток Илья Шеломенцев спас 10-летнего Егора Афанасьева в Забайкалье. Ребенок во время купания в реке застрял ногами в иле и начал тонуть. Шеломенцев вытащил его на берег. За проявленные храбрость и неравнодушие подростка представили к краевой награде.

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