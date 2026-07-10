Подросток спас тонущего ребенка, застрявшего ногами в иле Школьника из Забайкалья представили к награде за спасение тонущего мальчика

Илья Ш. из Забайкальского края представлен к краевой награде за спасение 10-летнего мальчика, который тонул в реке, сообщил губернатор региона Александр Осипов в МАКСе. По словам главы региона, подросток занимается дзюдо с четырех лет.

В Кыринском округе 14-летний Илья Шеломенцев спас 10-летнего Егора Афанасьева. Все случилось на реке Шумунда: мальчишки купались, Егор застрял ногами в иле и начал тонуть. Илья вытащил его на берег. За храбрость и неравнодушие представил Илью к краевой награде, — заявил глава региона.

Ранее в американском Детройте 14-летняя Аамина Брэдли захлебнулась водой, когда спасала своего девятилетнего двоюродного брата. Трагедия произошла во время семейного отдыха в парке у воды. Девочка умела плавать, однако течение оказалось слишком сильным.

До этого погиб житель Калининграда, который спасал тонущего ребенка в Балтийском море. По данным следствия, мужчина заметил мальчика, оказавшегося в воде, и бросился ему на помощь, однако сам уже не смог выбраться из воды.