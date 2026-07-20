Москва высылает итальянского военного атташе и его помощника в качестве ответной меры на действия Рима, подтвердила ТАСС представитель МИД России Мария Захарова. 9 июля глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил о высылке двух российских военных атташе. После этого в российском внешнеполитическом ведомстве анонсировали зеркальный ответ.

Да. Это ответная мера, — отметила дипломат.

Ранее Захарова раскритиковала решение Германии не допускать российских спортсменов и создавать препятствия для атлетов с ограниченными возможностями здоровья. Дипломат отметила, что подобные действия свидетельствуют о «моральном уродстве» немецких политиков.

Между тем Захарова заявила, что американская корпорация Palantir представляет одну из самых серьезных угроз современному миру. Так дипломат прокомментировала высказывания главы компании Алекса Карпа. По словам Захаровой, Palantir напрямую связана с рядом зарубежных военных конфликтов, а ее технологии активно используют армии западных стран, в том числе в ходе украинского кризиса.