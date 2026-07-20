Адские тучи БПЛА атаковали Домодедово, Трамп унизил Лондон: что дальше

ВСУ с помощью беспилотников совершили массированный налет на Московскую область, бригадир Ореховской ОПГ попал в украинский плен, президент США Дональд Трамп назвал Великобританию нищей страной-катастрофой — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и возможные последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

ВСУ совершили массированный налет на Подмосковье

Украинские БПЛА в ночь на 20 июля совершили массированный налет на Московскую область. Как сообщил глава региона Андрей Воробьев, основной удар взяли на себя Подольск, Домодедово и Одинцовский городской округ. По его словам, всего в результате атаки пострадали 10 человек, в том числе 74-летний мужчина и 11-летняя девочка из Одинцово, у которой диагностирована острая реакция на стресс.

В свою очередь глава Домодедовского округа Евгения Хрусталева уточнила, что шестеро пострадавших были доставлены в городскую больницу. У пациентов диагностированы минно-взрывные травмы различной степени тяжести, один мужчина находится в критическом состоянии. Кроме того, в числе раненых оказались трое граждан Китая.

Атака также привела к масштабным разрушениям. Индустриальный парк «Южные врата» в Домодедово, который считается крупнейшим «зеленым» складским комплексом России, загорелся после удара БПЛА, заявила Хрусталева. По ее словам, возгорание удалось локализовать.

Хрусталева добавила, что еще один БПЛА попал в верхний этаж жилого дома в микрорайоне Южный на улице Курыжова. В результате поврежден фасад здания, возгорания не было.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массированной атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру Подмосковья, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Главным следственным управлением Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки (ст. 205 УК РФ), совершенной вооруженными формированиями Украины в Московском регионе в ночь на 20 июля», — подчеркнула она.

Всего в период с 20:00 19 июля до 08:00 20 июля силы ПВО уничтожили 381 украинский беспилотник самолетного типа, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Дроны были перехвачены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Киллер кровавой Ореховской ОПГ попал в плен ВСУ

Бригадир Ореховской ОПГ Александр Шарапов, известный под кличкой Шарап, попал в украинский плен в ходе боев под Красным Лиманом в ДНР, сообщили источники. По их данным, киллер кровавой группировки 90-х, находившийся в бегах на протяжении 16 лет, ушел служить по контракту в феврале 2025 года.

Бандиту был присвоен позывной Дед. Поначалу Шарап воевал в составе отряда «Шторм V» на территории ЛНР, затем его перебросили в Краснолиманский район ДНР. В мае прошлого года он пропал без вести. Семье впоследствии сообщили, что, предположительно, он попал в плен вместе с 29-летним сослуживцем с позывным Шмель. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На счету Шарапа — пять доказанных убийств в составе банды. Он организовал ликвидацию «русского киллера № 1» Саши Солоника, известного как Саша Македонский, и его подруги — манекенщицы Светы Котовой. В международный розыск Шарапа объявили в 2001 году, а задержать его удалось лишь в июле 2017 года — в небольшой деревне под Суздалем. Поначалу он скрывался за рубежом вместе с женой и сыном, в том числе на Украине, но когда супруга снова забеременела, пара вернулась на родину и осела в российской глубинке.

В итоге многодетного отца приговорили к 15 годам лишения свободы и этапировали в ИК-5 Ивановской области. По информации источника, он ушел на СВО, отбыв около половины срока. Примечательно, что жена так и не узнала о криминальном прошлом мужа и была убеждена, что тот попросту любит уединенный образ жизни.

Трамп окрестил Британию страной-катастрофой

Президент США Дональд Трамп назвал Великобританию нищей страной-катастрофой. По его словам, изменить ситуацию может разработка нефтяных месторождений в Северном море.

«Это один из крупнейших источников высококачественной нефти на Земле, запасов хватит на сотни лет, и большая часть еще не найдена, это превратит Соединенное Королевство из нищей катастрофы в одну из самых богатых стран мира», — отметил хозяин Белого дома.

Он также назвал нелепым тот факт, что Британия закупает на миллиарды долларов нефть у Норвегии, которую та получает «из менее ценной части Северного моря». В то же время американский лидер считает, что новый премьер-министр страны Энди Бернэм планирует начать добычу нефти.

«У Великобритании огромный потенциал, но все начинается с открытия добычи нефти в Северном море», — уточнил Трамп.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Официальных заявлений от Бернэма о полном открытии Северного моря для нефтедобычи пока не поступало. Заместитель лидера лейбористов Люси Пауэлл заявила, что новый премьер намерен придерживаться предвыборных обязательств партии 2024 года, которые исключали выдачу новых лицензий на бурение, но допустила «изменение акцентов» в подходе к Северному морю.

Согласно опросу Opinium, 71% британцев поддержали отечественную добычу нефти и газа. Идея отмены моратория на новую разведку была поддержана 49% опрошенных, против выступили 24% респондентов.

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