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20 июля 2026 в 05:45

В Домодедовской больнице сообщили о пострадавших с минно-взрывными травмами

В Домодедовскую больницу доставили шесть пострадавших с минно-взрывными травмами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Шесть пострадавших с минно-взрывными травмами различной степени тяжести доставлены в Домодедовскую больницу, сообщили в пресс-службе медучреждения. Среди госпитализированных находятся трое иностранных граждан.

Врачи сообщили, что всем пациентам оказывают необходимую медицинскую помощь. В настоящее время пострадавшие проходят лечебно-диагностические мероприятия.

Состояние госпитализированных уточняется. Медики продолжают обследование и лечение всех поступивших пациентов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил: в направлении Московского региона за ночь летели более 400 вражеских беспилотников. По его словам, атака продолжалась с 20:30 вечера до 05:00 утра мск.

До этого оперштаб Белгородской области сообщил, что мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ на регион. В поселке Малиновка Белгородского округа беспилотник сдетонировал на территории частного домовладения. Мужчину с осколочным ранением височной области доставили в Октябрьскую районную больницу, после оказания помощи его перевели в городскую больницу № 2 Белгорода.

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